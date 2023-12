Eva Benetatou macht Dennis weihnachtliche Liebeserklärung

Sie schweben auf Wolke sieben! Nach der Trennung von ihrem Partner und Vater ihres Kindes Chris Broy (34) galt Evanthia Benetatou (31) lange Zeit als Single. Doch vor wenigen Wochen machte das Realitysternchen schließlich seine neue Beziehung zu dem 43-jährigen Dennis Kessmeyer offiziell. Wie verliebt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ist, beweist sie jetzt: Anlässlich der Weihnachtsfeiertage widmet Eva ihrem Dennis liebevolle Zeilen!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 31-Jährige jetzt ein niedliches Pärchen-Pic, auf dem sie und Dennis vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum turteln."Du bist mein Weihnachten. Wie eine Sternschnuppe, die vom Himmel fällt, warst du plötzlich in meinem Leben. Jeden Tag aufs Neue zeigst du mir diese Liebe, an die ich schon lange nicht mehr glaubte. Noch nie hat mich ein Mensch so glücklich und vollkommen gemacht, wie du es tust", schwärmt Eva unter dem Beitrag. Dennis sei für die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin "das schönste Weihnachtsgeschenk".

Kurz vor den besinnlichen Weihnachtsfeiertagen wurden Eva und Dennis allerdings mit negativen Schlagzeilen konfrontiert: Gleich mehrere Frauen warfen dem Unternehmer ein falsches Spiel vor und behaupteten, Dennis ebenfalls kennengelernt zu haben. "Ich habe nicht mit ihr telefoniert, ich habe mich nicht mit ihr getroffen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich mit ihr über Instagram geschrieben habe", reagierte Dennis daraufhin auf die Vorwürfe der TV-Bekanntheit Angie Teubner.

Getty Images Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer im Dezember 2023

Instagram / denniskessmeyer Dennis Kessmeyer, Unternehmer

