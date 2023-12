Golden Bachelor Gerry und Theresa streiten wegen Ehevertrag!

Vor ihrem großen Tag gibt es wohl noch einiges zu klären! Gerry Turner hat in diesem Jahr als allererster Golden Bachelor nach seiner zweiten großen Liebe gesucht. Mit der Kandidatin Theresa Nist funkte es direkt. Im Finale gab er ihr nicht nur seine letzte Rose, sondern ging auch vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Ihre TV-Hochzeit soll auch schon bald stattfinden. Doch über ein Thema sind sich Gerry und Theresa offenbar noch nicht einig: ihr Ehevertrag!

Wie ein dem Paar nahestehender Insider gegenüber The National Enquirer verrät, soll nur Theresa einen Ehevertrag wollen, Gerry nicht. Das verärgere den 72-Jährigen sehr: "Er ist beleidigt, dass sie ihm nicht traut. Sie streiten sich jetzt die ganze Zeit – es sei denn, die Kameras sind an." Der engste Kreis der Braut sei nicht begeistert, dass sie trotz der Streitereien vor den Altar treten will. "Sie will es durchziehen, obwohl ihre Freunde denken, dass es aus den falschen Gründen ist", gibt der Informant preis.

Vor wenigen Wochen feierten die beiden ihr Red-Carpet-Debüt als verlobtes Pärchen – und zu dem Zeitpunkt schien noch alles in Ordnung gewesen zu sein. Auf Fotos, die People vorliegen, posieren die beiden eng umschlungen und strahlen glücklich in die Kamera. Theresa hielt auch voller Stolz ihren großen Verlobungsring in die Kamera.

Instagram / theresa_nist Theresa Nist und Gerry Turner

Instagram / goldengerryturner Theresa Nist und Gerry Turner im Dezember 2023

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

