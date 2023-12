Halber Popo: Die Geissens verschicken heiße Weihnachtsgrüße!

Sie heizen die Weihnachtszeit mal auf die etwas andere Tour ein. Robert (59) und Carmen Geiss (58) sind aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit ihren Töchtern Davina (20) und Shania (19) führen die Multimillionäre ein Leben in Saus und Braus. Auf Social Media gewährt die Familie ihren Fans nur zu gerne Einblicke in ihren Jetset-Alltag. Zum Fest der Liebe hat sich das Quartett nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen...

Auf Instagram meldet sich die 58-Jährige mit einem Weihnachtsgruß bei ihren Followern – und der hat es wirklich in sich! Auf dem Schnappschuss posieren sowohl Carmen als auch ihre Töchter Davina und Shania mit dem Rücken zur Kamera und präsentieren dabei einen Teil ihrer reizvollen Unterwäsche. Familienoberhaupt Robert setzt sogar noch eine Schippe drauf und zeigt mit einem verschmitzten Lächeln seinen blanken Popo. "Frohe Weihnachten", witzelt die zweifache Mutter und fügt dem Post ein Pfirsich- und Lach-Emoji hinzu.

Erst vor wenigen Tagen verrieten die Geissens gegenüber Bunte, wie sie in diesem Jahr das Weihnachtsfest verbringen – und zwar in einem luxuriösen Anwesen in den französischen Alpen. "Das Geile an unserem Haus in Valberg, wir kommen wirklich nur die Woche zu Weihnachten", betont Carmen. Das Chalet verfügt über sechs Zimmer, einen Weinkeller, eine Sauna und einen Skiraum – verteilt auf stolzen 1.150 Quadratmetern.

Instagram / carmengeiss Davina, Carmen und Shania Geiss im Dezember 2023

Instagram / carmengeiss Die Geissens

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss beim Bal De Noël 2023

