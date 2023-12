Ist er raus? Jason Momoa sieht keine Zukunft für "Aquaman"

Gibt Jason Momoa (44) die Rolle als Aquaman etwa ab? Der Schauspieler verkörperte den Superhelden bereits in mehreren Filmen. Neben seiner eigenen filmischen Geschichte trat er auch in "Justice League" und "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" auf. In wenigen Tagen startet "Aquaman: Lost Kingdom" in den Kinos – doch das könnte der letzte Auftritt von Jason in seiner Paraderolle sein.

Gegenüber Entertainment Tonight äußert Jason sich nun über seine Zukunft als Aquaman und denkt auch über weitere Fortsetzungen nach. Doch offenbar müssen die Fans sich an den Gedanken gewöhnen, Abschied zu nehmen. "Ich will nicht unbedingt, dass es zu Ende ist. Aber ich denke nicht, dass ich wirklich eine Wahl habe", findet der DC-Star. Er glaubt, dass die neuen Produzenten einen anderen Weg einschlagen möchten. Die Rolle abzugeben, scheint aber auch für Jason schwer zu sein: "Ich liebe die Rolle und ich würde sie gerne lange spielen."

Vor knapp einem Jahr wurde schon einmal darüber spekuliert, ob Jason sich von Aquaman trennt. Denn er fasste wohl eine andere Figur aus dem DC-Comic-Universum ins Auge. Laut The Hollywood Reporter war er für den Charakter Lobo im Gespräch: "Die Figur des Lobo, eines ungehobelten, Zigarren rauchenden intergalaktischen Kopfgeldjägers, wurde in Verbindung mit Momoa erwähnt."

Getty Images Jason Momoa im März 2022 in Hollywood

Getty Images Jason Momoa beim "Aquaman"-Photocall in London 2023

Getty Images Jason Momoa bei der "Aquaman"-Premiere 2018 in Sydney

