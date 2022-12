Neue Rolle in Aussicht: Hört Jason Momoa als Aquaman auf?

Müssen sich die Aquaman-Fans etwa bald von Jason Momoa (43) verabschieden? Seit 2016 schlüpft der Schauspieler immer wieder in die Rolle des Superhelden – zuerst nur in Form eines Cameo-Auftritts in dem Film "Batman v Superman: Dawn of Justice". Dann folgte eine Hauptrolle in "Justice Legaue" sowie in der Verfilmung des "Aquaman"-Comics. Doch damit könnte nun Schluss sein, denn Jason ist im Gespräch für eine neue große Rolle!

Wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtete, habe man den 43-Jährigen für die Rolle des Lobo – einer Figur aus den DC Comics - ins Auge gefasst. "Die Figur des Lobo, eines ungehobelten, Zigarren rauchenden intergalaktischen Kopfgeldjägers, wurde in Verbindung mit Momoa erwähnt", teilt das Portal mit. Bestätigt seien diese Informationen jedoch noch nicht.

Erst im Januar beendete Jason die Dreharbeiten für den zweiten Teil von "Aquaman". Bis die Fans den neuen Streifen genießen dürfen, müssen sie jedoch geduldig sein. Erst im Dezember 2023 soll der Film in den Kinos zu sehen sein. Ob Amber Heard (36), die ebenfalls eine Rolle in der Verfilmung spielt, aufgrund des schlagzeilenträchtigen Prozesses gegen ihren Ex Johnny Depp (59) ersetzt wird, ist derzeit noch unklar.

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Getty Images Jason Momoa, November 2018

Getty Images Jason Momoa und Amber Heard im Dezember 2018

