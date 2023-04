Seit Krebsdiagnose des Sohnes: Michael Bublé hat neue Sicht

Hinter Michael Bublé (47) liegen ein paar harte Jahre! Im Jahr 2016 wurde sein damals drei Jahre alter Sohn Noah mit Krebs diagnostiziert – eine seltene Form, die unter anderem seine Leber angegriffen hatte. Doch der kleine Kämpfer befindet sich nach Chemotherapie und Bestrahlung seit 2017 in Remission: Das heißt, dass der Krebs bisher nicht zurückgekehrt ist. Obwohl sein Kind derzeit nicht mehr in Lebensgefahr schwebt, haben diese Ängste den Sänger für immer verändert: Michael hat heute einen ganz neuen Blick auf das Leben.

Im Interview mit The Big Issue schilderte er: "Wenn ich meinem jüngeren Ich zu irgendeinem Zeitpunkt einen Rat geben könnte, durch all die guten oder schlechten Zeiten in meiner Karriere und meinem Privatleben, würde ich sagen: 'Sei präsenter.'" Weiter erklärte Michael: "Ich habe so viel Zeit damit verbracht, mir Gedanken über die Zukunft oder gar die Vergangenheit zu machen. Jetzt sage ich meinen Kindern immer, dass wir nicht ändern können, was wir getan haben. Und wir haben keine Kontrolle über das, was in der Zukunft passieren wird."

Der vierfache Grammy-Preisträger schwärmte in dem Interview auch von seinen vier Kindern – neben Noah hat er noch den siebenjährigen Elias, die vierjährige Vida und Baby Cielo mit Ehefrau Luisana Lopilato (35). "Bei meinen Kindern habe ich das Gefühl, dass ich in jedem von ihnen ein anderes Kind kennengelernt habe, während sie gewachsen sind." Weiter betonte der Papa: "Ich habe mit einem wundervollen dicken kleinen Baby angefangen und mich in jede kleine Falte über ihren Knöcheln verliebt. Und dann habe ich mich wieder verliebt, als sie ein Jahr alt wurden. Dann verliebte ich mich in den kleinen Dreijährigen im Vorschulalter."

Getty Images Michael Bublé im Juni 2022

Getty Images Michael Bublé und Luisana Lopilato bei den Billboard Music Awards 2022

Instagram / michaelbuble Michael Bublé kuschelt mit Luisana Lopilato und ihren Kindern

