"Mamma Mia!": Fast wäre Amanda Seyfried nicht dabei gewesen!

Es war knapp gewesen! Amanda Seyfried (38) hat schon so manche ikonische Rollen dargestellt: Eine ihrer wohl bekanntesten Filmrollen verkörperte die Schauspielerin in dem Filmmusical "Mamma Mia!", in dem sie neben Schauspielgrößen wie Meryl Streep (74), Pierce Brosnan (70) und Colin Firth (63) zu sehen war. Vor 15 Jahren schlüpfte die 37-Jährige in die Rolle der Sophie in der weltberühmten Filmadaption des Musicals "Mamma Mia!". Doch fast hätte Amanda diese nicht gespielt!

Gegenüber Vogue sprachen die Casting-Direktoren über die Schauspielerinnen, die für die Rolle der Sophie in Betracht gezogen wurden. Insgesamt hatten 17 Darstellerinnen für die Hauptrolle vorgesprochen. Darunter waren drei Schauspielerinnen, die für die Verkörperung von Sophie berücksichtigt wurden: Dies waren Michelle Dockery (42), Natalie Dormer (41) und Emily Blunt (40). Die drei hatten das Jobangebot jedoch aufgrund von anderweitigen Verpflichtungen abgelehnt.

Schließlich bekam Amanda die Rolle, weil sie nicht nur singen konnte, sondern auch ähnlich wie Meryl aussehe. Im Gespräch mit Vogue berichtete der Casting-Direktor Ellen Lewis über ihr damaliges Vorsprechen, wo sie den Song "I Have A Dream" vorgesungen hatte: "Ich glaube, sie hat sich für uns alle sofort als die richtige Besetzung für Sophie angefühlt!"

Getty Images Michelle Dockery, Schauspielerin

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

Getty Images Meryl Streep und Amanda Seyfried im Jahr 2008

