Millie Bobby Brown teilt niedliches Foto ihres Verlobten

Süß! Millie Bobby Brown (19) legte mit ihrer Rolle in der Erfolgsserie Stranger Things einen Raketen-Karrierestart hin. Ihr Hund Winnie war in der Zeit, in der sie dem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt war, ihr seelischer Beistand. Kein Wunder also, dass die Schauspielerin ihm im Netz ganz besondere Glückwünsche zum Geburtstag widmet. Doch da hat sich noch einer mit auf die niedlichen Fotos geschlichen: Millie teilt ein seltenes Foto von ihrem Verlobten Jake Bongiovi (21)!

Zwischen zahlreichen Bildern von ihrem vierbeinigen "besten Freund" und gemeinsamen Momenten mit ihm sieht man auch ihren Partner in ihrem Instagram-Beitrag. Jake sitzt in seinem legeren Outfit aus Jeans, Hoodie, brauner Jacke, weißen Sneakern und mit blauer Kappe auf einer Parkbank und hält den Hund seiner Verlobten an der Leine. Ein sanft lächelnder Kussmund ziert sein Gesicht, als er in Millies Kamera schaut.

Dass der Sohn von Jon Bon Jovi (61) der Mann fürs Leben ist, merkte die Eleven-Darstellerin wohl schon ziemlich schnell: "Ich glaube, im Leben wird zu viel nachgedacht. Das Einzige, was für mich einen klaren Sinn ergab, war er. Ich musste also nicht wirklich viel nachdenken", erklärte Millie The Sunday Times. Dank Jake fühle sich für sie alles etwas einfacher an.

