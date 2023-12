"Nehme alles mit": Adele klaut regelmäßig aus Nobelhotels

Sie spielt mit offenen Karten. Adele (35) gehört zu den weltweit erfolgreichsten Musikerinnen. Mit Hits wie "Hello" und "Easy on Me" verbucht die gebürtige Britin dabei nicht nur regelmäßige Erfolge in den Charts, sondern heimste damit auch schon zahlreiche Auszeichnungen ein. Doch obwohl sie riesige Konzerthallen ausverkauft und mit ihrer Stimme quer über den Globus begeistert, lässt die Sängerin sich eine Angewohnheit nicht nehmen. Wie Adele nun selbst zugibt, nimmt sie gerne Dinge aus Luxushotels mit.

"Wenn ich in einem sehr noblen Hotel bin, nehme ich alles mit", berichtet die 35-Jährige laut Mirror während einer ihrer ausverkauften Las Vegas-Shows. "Es sind Dinge wie einzeln verpackte Zahnbürsten, Rasierschaum [...] und übrigens alles biologisch abbaubare Verpackungen", schwärmt Adele regelrecht von ihrer privaten Vorliebe. Die kleptomanischen Züge der Grammy-Gewinnerin könnten ihr jedoch selbst zum Verhängnis werden. Sie befürchtet, dass Gäste in ihrem Haus genau das Gleiche tun könnten. "Ich mache mir Sorgen, dass jeder alles mitnimmt, weil es doch eher wie in einem Hotel ist", erklärt sie.

Hätte sich Adele damals nicht für ihre heutige Karriere entschieden, würde sie wahrscheinlich nicht regelmäßig in Nobelhotels residieren. Wie sie gegenüber The Hollywood Reporter verriet, war die Musik nicht ihre erste Wahl. "Mein Traumjob ist es, Drehbuchautorin zu sein", hieß es da von ihr.

Getty Images Adele, Februar 2023

Getty Images Adele, 2022

Getty Images Adele Adkins bei den Brit Awards 2022

