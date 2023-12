Etwa nicht Musikerin? Das ist eigentlich Adeles Traumjob!

Sie sieht sich wohl eher in einem anderen Business! Adele (35) ist seit Jahren eine gefeierte Sängerin. Schon in der Vergangenheit hat die "Someone Like You"-Interpretin so einige Grammys für ihre Musik abgeräumt. Doch offenbar sieht sich die Mutter eines Sohnes doch eher in einem anderen Beruf – denn Musikerin sein, war wohl nicht ihre erste Wahl: Adele würde gern in der Filmbranche arbeiten!

Aber was genau? Schauspielerin, Regisseurin? Gegenüber The Hollywood Reporter verrät sie es. "Mein Traumjob ist es, Drehbuchautorin zu sein. Das würde ich wirklich gern tun", erklärt die 35-Jährige offen. Doch offenbar nimmt ihr das nicht jeder ab. "Die Leute finden das witzig und nehmen mich nicht ernst. Und ich sage oft zu meinem Manager: 'Ich glaube, ich könnte wirklich tolle Sachen machen'", führt sie in dem Interview weiter aus. Sie wolle einfach gern etwas hinter den Kulissen von Film oder Fernsehen machen.

Dass ihr nämlich der Job als Sängerin manchmal ganz schön zusetzt, machte sie erst kürzlich während eines Auftritts deutlich. Laut The Sun erzählte sie: "Sie mussten meinen ganzen Körper vom Boden aufheben." Grund dafür soll eine Ischias-Attacke gewesen sein, die normalerweise durch einen Bandscheibenvorfall verursacht wird.

Anzeige

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

Anzeige

Getty Images Adele Adkins bei den Brit Awards 2022

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige

Glaubt ihr, dass Adele gute Drehbücher schreiben könnte? Ja, auf jeden Fall! Eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de