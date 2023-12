Nicht mit den Royals: So feiern Harry und Meghan Weihnachten

Sie haben wohl mittlerweile ihre eigenen Traditionen! Seitdem Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt haben, leben sie in den USA. Mit ihren beiden Kindern Archie (4) und Lilibet (2) haben sie sich dort so richtig eingelebt und ein neues Leben aufgebaut. Und dazu gehören auch zu Weihnachten ganz eigene und auch vielleicht neue Rituale. Ein Insider verrät nun, wie Harry und Meghan dieses Jahr das Weihnachtsfest mit den Kids verbringen!

Die vier werden die Festtage in ihrer Villa in Montecito, Kalifornien, verbringen. Wie eine Quelle Us Weekly verrät, sind neben den Kids und den Sussexes auch Meghans Mama Doria Ragland und ein paar Freunde mit von der Partie. Laut des Informanten werden Harry und die ehemalige Suits-Darstellerin für alle kochen. Später sollen noch die einen oder anderen Spiele gespielt werden und natürlich Geschenke ausgetauscht. Dabei falle es dem Pärchen aber schwer, "die Kinder nicht zu sehr zu verwöhnen".

Während Harry und Meghan im sonnigen Kalifornien Geschenke tauschen, sind die anderen Royals derweil mit ihren königlichen Traditionen beschäftigt. Wie jedes Jahr stand auch dieses Mal wieder der traditionelle Weihnachtsspaziergang am 1. Weihnachtstag an. Während König Charles III. und seine Camilla in einem beigefarbenen Look strahlten, stahl Prinzessin Kate mit ihrem königsblauen Outfit beinahe allen die Show.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Die britischen Royals am 25. Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtsspaziergang 2023

