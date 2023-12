So oft wären "Kevin - Allein zu Haus"-Einbrecher gestorben!

Die Filme Kevin - Allein zu Haus und "Kevin - Allein in New York" gehören zu den Weihnachtsklassikern schlechthin. In den Streifen nimmt es der kleine Kevin McCallister mit den zwei Gaunern Harry und Marv auf. Um sich und sein Zuhause zu beschützen, spielt der Junge den beiden Kriminellen einige Streiche. Doch die lustig wirkenden Szenen könnten in Wirklichkeit böse Folgen haben. Laut einigen Experten wären die "Kevin - Allein zu Haus"-Einbrecher im echten Leben mehrmals gestorben!

In einem YouTube-Video von Distractify nehmen Ärzte die Filme genauer unter die Lupe. Im ersten Teil gibt es beispielsweise eine Szene, in der Marv eine Spinne totschlagen möchte, die über Harrys Oberkörper krabbelt. Blöderweise verfehlt er sie und trifft Harry mit voller Kraft. Die Experten sind sich sicher: Ein solcher Schlag hätte Harrys Brustbein zerschmettert. Ein anderes Video von Screen Junkies schätzt, dass die Gangster in den Filmen insgesamt 23 Mal gestorben sein müssten. Neun Tode wären auf Harry zurückzuführen, bei Marv sind es satte 14.

Für den "Kevin"-Darsteller Macaulay Culkin (43) waren die Filme der Startschuss seiner Schauspielkarriere. Anfang Dezember wurde der mittlerweile 43-Jährige für seine Leistungen mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet. In seiner Dankesrede widmete er seiner Familie rührende Worte.

