So verbringt "Game of Thrones"-Star Jason Momoa Weihnachten!

Weg vom Set! Der Schauspieler Jason Momoa (44) ist beruflich immer auf Achse. Neben seiner Figur in der beliebten Serie Game of Thrones verkörperte er bereits in mehreren Filmen den Superhelden Aquaman und war Teil weiterer Filmproduktionen. Doch zum Fest will er dieses Jahr nur eine Rolle spielen – nämlich die für seine Familie. Jetzt verrät Jason, wie er die Feiertage verbringt!

Gegenüber E! News offenbart der US-Amerikaner seine Urlaubspläne. Er wolle die Zeit mit seinen Liebsten verbringen, darunter seine Kinder Lola (16) und Nakoa-Wolf (15). "Ich bin immer unterwegs", gesteht der Filmstar. Jetzt wolle er einfach nach Hause und berichtet: "Ich gehe klettern, bin mit meinen Kindern zusammen, besuche Freunde und Familie und esse – einfach nur entspannen." An Heiligabend gibt es bei ihm eine besondere Tradition: Steak und Shrimps. "Das war also eine Sache, die meine Mutter gemacht hat, also erinnert mich das an meine Mutter. Und jetzt mögen es meine Kinder", schwärmt er.

Ob auch Ex-Frau Lisa Bonet (56) zum Weihnachtsessen eingeladen ist? Die Mutter seiner Kinder und er sollen ein gutes Verhältnis zueinander haben. "Sie verbringen Zeit miteinander, wenn Jason in Los Angeles ist", plaudert ein Insider gegenüber People aus. Dass sie die Feiertage zusammen als Familie verbringen, stand wohl auch im Raum.

Anzeige

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jason Momoa mit seinen Kindern Nakoa-Wolf und Lola Iolani bei der "James Bond"-Premiere in London

Anzeige

Instagram / prideofgypsies Lisa Bonet und Jason Momoa mit ihren zwei Kids

Anzeige



