So tapfer geht Nikita Kuzmin mit seinem Diabetes Typ 1 um

Er zeigt sich selten so verletzlich: Nikita Kuzmin (26) ist ein begnadeter Tänzer, der dank seines Talents nicht nur im deutschen Let's Dance über das Tanzparkett geschwebt ist, sondern über die vergangenen Jahre auch in der britischen Version der Tanzshow zu Hause war. Im Interview in der ITV-Show "Lorraine" spricht er jetzt über ein Thema, das ihm offenbar sehr am Herzen liegt: Der gebürtige Ukrainer hat Diabetes Typ 1. "Das ist nicht leicht. Natürlich ist es ein Zustand, den man jeden Tag mit sich herumträgt. Aber ich sage immer, dass Diabetes unsere Superkraft ist", erklärt er und fügt hinzu: "Es geht buchstäblich darum, das Beste aus jedem einzelnen Tag zu machen und einfach zu sehen, wie es läuft."

Besonders viel Kraft finde er in anderen Patienten, die zu ihm aufsehen. "Eines der schönsten Dinge auf der Welt ist, wenn ich nach der Vorstellung durch den Bühneneingang gehe und all die Jugendlichen und Erwachsenen sehe, denen es so geht wie mir", schwärmt der Strictly Come Dancing-Star. Er wisse aber aus eigener Erfahrung, wie hart die Umstände manchmal wirklich sein können, obwohl die Technologien heutzutage so gut entwickelt sind. Er selbst lerne noch jeden Tag dazu.

Obwohl Nikita als Tänzer unglaublich beliebt ist, hat er sich in diesem Jahr auch als richtiger Reality-TV-Star etabliert: Er war bei der britischen Version von Promi Big Brother dabei. Dort schaffte er es sogar auf den zweiten Platz! Allerdings sorgte seine Teilnahme bei der Wettbewerbsshow ganz schön für Aufruhr bei den Fans. Sie fürchteten, dies würde das Ende seiner Tänzer-Karriere sein. Natürlich war dies nicht so, wie Nikita auch im aktuellen Interview erneut bestätigte: "'Strictly' ist wie eine warme Decke. Es fühlt sich wie ein Zuhause an." Auch in der nächsten Staffel ist er natürlich wieder mit dabei.

Layton Williams und Nikita Kuzmin, "Strictly Come Dancing"-Stars

Nikita Kuzmin, Tänzer

