"Traum": Paris Hilton taucht mit Phoenix ins Disneyland ein!

Bei ihr kommt niemand zu kurz! Paris Hilton (42) und ihr Mann Carter Reum könnten aktuell kaum glücklicher sein: Nach ihrem Sohn Phoenix durften sich die Hotelerbin und der Unternehmer im vergangenen Monat über ein Töchterchen freuen. Die kleine London erblickte das Licht der Welt mithilfe einer Leihmutter. Seit der Geburt schwelgt die Blondine nur so im Familienglück. So wie jetzt auch wieder: Paris entführt Phoenix in die Welt von Walt Disney!

Auf Instagram gewährt die 42-Jährige ein paar private Einblicke in ihr Familienleben – und zwar in Form von zuckersüßen Schnappschüssen. Dabei durfte sich ihr Sohnemann über einen ganz besonderen Ausflug freuen. "Baby P für sein erstes Abenteuer ins Disneyland zu bringen, war ein Traum. Absolut magisch und unglaublich herzerwärmend", schwärmt die zweifache Mama zu den Fotos mit passender Micky-Maus-Kopfbedeckung und fügt hinzu: "Diese kostbaren Momente der puren Freude und des Wunders bleiben für immer in meinem Herzen."

Für die Beauty ist es das erste Weihnachtsfest mit Kindern – und deshalb fiebert sie den Feiertagen auch schon total entgegen. "Paris könnte nicht aufgeregter sein, Weihnachten mit ihrem Mann und ihren beiden Babys zu feiern. Es ist wirklich ein Traum, der für sie wahr geworden ist", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Phoenix und Londons Geschenke habe Paris schon seit Anfang des Jahres in Sack und Tüten.

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix, Dezember 2023

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix, Dezember 2023

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Mann Carter Reum, November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de