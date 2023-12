Ganz undercover: Paris Hilton geht mit Perücke einkaufen!

Was hat es damit auf sich? Paris Hilton (42) zählt zu den wohl bekanntesten Persönlichkeiten der Welt. Besonders mit ihren oftmals wilden Partynächten als It-Girl hatte die Blondine damals für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt. Dem ist heute jedoch nicht mehr so: Spätestens seit der Geburt ihrer beiden Kinder hat sich ihr Leben bedeutend verändert. Trotzdem bleibt sie weiterhin nicht von den Blicken der Öffentlichkeit verschont. Dem setzt sie nun kurzzeitig ein Ende: Paris geht im Undercover-Look shoppen!

Paparazzi erwischen die 42-Jährige beim Weihnachtseinkauf auf dem berühmten Rodeo Drive. Dabei fällt vor allem eins ins Auge: Statt ihrer langen blonden Haare zeigt sich Paris mit langer dunkler Mähne, welche sie teils unter einer Mütze versteckt. Der Look der zweifachen Mutter überrascht dabei so einige – ist sie meist doch eher in ihrem signifikanten, glitzernden Look und mit blonder Haarpracht anzutreffen. Ob der Undercover-Look der Hotelerbin diese letztlich vor den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit bewahren soll oder ob sie lediglich etwas Neues ausprobieren will, ist ungewiss.

Vielleicht möchte Paris jedoch wirklich nur für einen kurzen Moment etwas Ruhe genießen. Schließlich hatte sie erst vor wenigen Wochen zum zweiten Mal per Leihmutterschaft Nachwuchs bekommen. Die Geburt hielt sie jedoch zunächst geheim. Als Grund nannte die TV-Bekanntheit gegenüber Romper: "Ich wollte nicht, dass mein Sohn mit einer negativen Energie auf die Welt kommt."

MEGA Paris Hilton mit schwarzen Haaren

Getty Images Paris Hilton im November 2023

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix

