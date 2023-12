Heidi Klum zieht an Weihnachten in Glitzer-BH alle Register!

Sie interpretiert Weihnachten ein wenig anders! Heidi Klum (50) ist seit Jahren ein erfolgreiches Model. Mittlerweile vermarktet sich die Germany's Next Topmodel-Jurorin auch ziemlich erfolgreich im Netz. Dabei polarisiert das TV-Gesicht nur zu gern und zeigt sich sehr oft in heißen Posen oder knappen Outfits – und an Weihnachten macht sie da keine Ausnahme: In einem mit Glitzerfäden besetzten BH posierte Heidi am Heiligen Abend!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die 50-Jährige ein paar Eindrücke von ihrem bisherigen Weihnachtsfest. Vor allem am 24. Dezember ließ es die Beauty ganz schön krachen – besonders mit ihrem Look: Zu einer Glitzer-Hose kombinierte Heidi einen passenden BH mit einer roten Satin-Bluse. In einem anderen Clip setzte sie dann vor allem noch mal ihre Brüste besonders in Szene: Während einer Autofahrt ließ sie ihren Busen tanzen.

Doch Heidi ist nicht die einzige in ihrer Familie, die zu den Festlichkeiten gern blank zieht. Zusammen mit ihrer Tochter Leni Klum (19) war sie nämlich wieder für eine weihnachtliche Unterwäschen-Kampagne am Start. Doch die Fans waren davon alles andere als begeistert. "Ein Fotoshooting in Unterwäsche mit deiner Mutter zu machen, ist immer noch seltsam", schrieb unter anderem ein Insta-User.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige

MEGA / Courtesy of Intimissimi Heidi und Leni Klum, November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de