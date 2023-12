Jana-Maria Herz hatte Sex mit "Temptation Island"-Verführer!

Jana-Maria Herz (31) scheint mit ihrem Ex schnell abgeschlossen zu haben. Bei Temptation Island V.I.P. hatte sie ihre Beziehung mit Umut Tekin (26) auf die Probe gestellt. Nach dem Ende der Show war klar, dass der einstige Bachelorette-Kandidat den Treuetest nicht bestanden hat – in Verführerin Emma Fernlund fand der Reality-TV-Star schnell seine große Liebe. Doch auch Jana-Maria bandelte mit jemandem aus der Villa an: Sie hatte etwas mit Verführer Phillip!

Emma ließ die Bombe beim Wiedersehen platzen. "Ich glaube, dass Jana zwei Tage nach dem Drehschluss mit einem Verführer aus der Villa Sex hatte – dafür gibt es Beweise", behauptete die Blondine. Jana bestritt dies nicht, räumte allerdings ein, dass es nicht im direkten Anschluss an die Dreharbeiten passiert sei. "Ich habe mich mit Phillip danach getroffen, ich hatte etwas mit ihm – das darf ich ja machen. Das war im August", erklärte die 31-Jährige.

Für die Zuschauer mag dies überraschend kommen, denn in den zwei Wochen hatte sich Jana am besten mit Verführer Calvin verstanden. Phillip dagegen war anfangs sehr auf Michelle Gwozdz (29) konzentriert gewesen und hatte auch den einen oder anderen Flirtversuch unternommen, der scheiterte.

RTL / René Lohse Jana-Maria Herz, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

RTL / René Lohse Phillip Mandla, Verführer bei "Temptation Island V.I.P"

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Darstellerin

