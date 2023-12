Das empfindet "Temptation Island"-Jana-Maria für Ex Umut!

Jana-Maria Herz (31) findet deutliche Worte für ihren Ex! Bei Temptation Island V.I.P. sollte Umut Tekin (26) seiner damaligen Partnerin eigentlich seine Treue beweisen. Die Bachelor-Bekanntheit hatte nämlich mit Vertrauensproblemen zu kämpfen, da Umut zuvor fremdgeknutscht hatte. Der TV-Treuetest schlug aber spätestens in dem Moment fehl, als der Lockenkopf für einen intimen Moment mit Verführerin Emma Fernlund im Badezimmer verschwunden war. Promiflash hat bei Jana-Maria nachgefragt, wie sie für Umut empfindet.

"Einfach nur Ekel, ich habe mich in dem Moment so sehr geschämt, mit ihm zusammen gewesen zu sein", macht die 31-Jährige gegenüber Promiflash deutlich. Trotz der schockierenden Bilder blieb Jana-Maria beim finalen Lagerfeuer ruhig und wirkte gefasst. "Er ist mir am Anfang des Lagerfeuers zu oft ins Wort gefallen, daher konnte ich nichts mehr sagen. Er hat mich einfach unterdrückt und ich war so geschockt, dass nichts mehr rausgekommen ist", erklärt die Influencerin diesen Moment.

Schon lange vor dem tatsächlichen Fremdgehen bezeichnete Jana-Maria Emma als "blonden Teufel" in der Show. Gegenüber Promiflash rechtfertigte die Unternehmerin diese Wortwahl: "Weil sie sich in eine Beziehung einmischt und einen vergebenen Mann verführen möchte. Das ist zwar ihr Job, aber in meinen Augen ist sie ein blonder Teufel."

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im September 2023

