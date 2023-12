Nach Date: Mauricio Umansky lernt Alexandria wirklich kennen

Mauricio Umanskys Flirt scheint vielversprechend! Im Juli wurde die Trennung von ihm und seiner Ehefrau Kyle Richards bekannt gegeben. Das Paar war ganze 27 Jahre lang zusammen gewesen. Um den Unternehmer ranken sich Affärengerüchte – zuletzt wurde er dann sichtlich glücklich nach einem gemeinsamen Abendessen mit der Influencerin Alexandria Wolfe gesichtet. Geht da mehr? Mauricio möchte Alexandria wirklich kennenlernen!

Wie ein Insider People bestätigt, verbringen die beiden wirklich Zeit damit, sich näher kennenzulernen. "Mauricio und Alexandria haben die Gesellschaft des anderen genossen, nachdem sie sich in Aspen getroffen haben. Sie sind gute Freunde geworden", behauptet die Quelle. Alexandria, die eine aufstrebende Designerin ist, und Mauricio würden ihren gegenseitigen "Unternehmergeist" sehr schätzen.

Während Mauricio also sein Single-Dasein über die Feiertage im Winterwunderland Aspen, Colorado, verbringt, hat es seine Ex ganz woandershin verschlagen. Kyle genießt das erste Weihnachtsfest ohne ihren Mann am Strand von Mexiko! "Manchmal müssen wir der Realität einfach ein wenig entfliehen!", schrieb die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit zu einem Schnappschuss vor malerischer Kulisse.

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky mit Ehefrau Kyle Richards, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / kylerichards18 Kyle Richards in Mexiko, Dezember 2023

Anzeige

Wie findet ihr Mauricio Umanskys Flirt mit Alexandria Wolfe? Sehr vielversprechend! Ich bin nicht überzeugt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de