Taylor Lautner packt über Trennung von Taylor Swift aus!

Er plaudert aus dem Nähkästchen. Taylor Lautner (31) und Taylor Swift (34) hatten sich 2009 am Set ihres gemeinsamen Filmes "Valentinstag" kennen und lieben gelernt. Obwohl ihre Beziehung von da an öffentlich für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt hatte, sollte sie nicht von lange Dauer sein. Bereits nach wenigen Monaten ging alles in die Brüche und die beiden Superstars fortan wieder getrennte Wege. Taylor Lautner stellt nun klar, wer damals die Reißleine zog.

Im Podcast "Call Her Daddy" entgegnet der "Twilight"-Star auf die neugierige Nachfrage von Moderatorin Alex Cooper: "Ja, absolut. [...] Ich überlege gerade, was genau passiert ist. Aber nein, ja, sie war es." Nachdem sich das einstige Paar dann für einige Zeit aus den Augen verloren hatte, fanden sie erst vor kurzer Zeit wieder zueinander – natürlich freundschaftlich. "Man kann verzeihen und die Liebe auf eine andere Art und Weise fortsetzen", erklärt der 31-Jährige zuletzt.

Während der Filmstar bereits seit Jahren wieder in festen Händen ist, könnte wohl auch die "Cruel Summer"-Interpretin aktuell kaum glücklicher sein. Nachdem sie zuvor schon häufiger turtelnd mit NFL-Hottie Travis Kelce (34) gesichtet worden war, verriet sie zuletzt erstmals Details über ihre Beziehung. "Als ich zu dem ersten Spiel ging, waren wir schon ein Paar", erklärte sie im Interview mit Time.

Getty Images Taylor Lautner im November 2016 in Arcadia

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

