Weihnachtspfunde: Dominik Stuckmann hat zehn Kilo zugenommen

Dominik Stuckmann (31) hat wieder mehr auf den Rippen. Nachdem sich der einstige Bachelor im Promi Big Brother-Container im November zwei Wochen lang fast nur von Haferflocken und Leitungswasser ernährt hatte, brachte er zwölf Kilo weniger auf die Waage. Nach der kargen Ernährung ließ es sich der TV-Star aber wieder besonders schmecken, vor allem wohl an den Weihnachtstagen. Das macht sich nun auch auf Dominiks Waage bemerkbar!

"Leute! Vor drei Wochen, direkt nach Big Brother, habe ich 80,5 Kilogramm gewogen. Was die Waage nach Weihnachten wohl anzeigt?", schreibt der 31-Jährige in seiner Instagram-Story. Direkt danach wiegt er sich – und ist entsetzt. 90,8 Kilo werden Dominik angezeigt, mehr als zehn Kilogramm mehr! Den Extrapfunden will er aber direkt den Kampf ansagen: "Ab dem 01. Januar 2024 fange ich wieder mit Sport an."

Der krasse Gewichtsverlust bei Promi BB hat sich an Dominiks Körper richtig bemerkbar gemacht. "Wenn ich in den Spiegel schaue, erkenne ich mich nicht wieder [...]. Es hat sich viel verändert an meinem Körper", erklärte er nach seinem Exit im Promiflash-Interview. Das sei auch seiner Freundin Anna Rossow (35) aufgefallen: "Anna hat heute Nacht gesagt: 'Das ist, als liegt da irgendein Fremder neben mir, da ist ja gar nicht mehr so viel dran.'"

SAT.1/Nadine Rupp Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2023

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann zeigt sein Gewicht

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei den About YOU Awards 2022

