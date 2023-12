Boris Becker verbringt Weihnachten mit Lilians Familie!

Boris Becker (56) verbringt Zeit mit seiner neuen Familie! Neben seiner erfolgreichen Karriere als Tennisprofi hatte der ehemalige Wimbledon-Sieger vor allem mit seinem Liebesleben und seinen Insolvenzdelikten für Schlagzeilen gesorgt. Deswegen zog sich der ehemalige Sportler einige Zeit zurück. Doch damit ist nun Schluss: Er gibt in den sozialen Medien immer wieder Einblicke in sein Privatleben: Boris teilt nun auch Fotos von seinem Weihnachtsfest mit Lilian de Carvalho Monteiro.

Auf Instagram postet der 56-Jährige ein paar Schnappschüsse der vergangenen Tage. "Zu Besuch bei Lilians Familie in São Tomé und Príncipe. Frohe Weihnachten", schreibt er dazu. Auf den Fotos kuschelt sich seine Liebste eng an ihn heran, während beide in die Kamera strahlen. Auf anderen Bildern posiert Boris mit Lilians Familie. Scheint so, als hätten sich die Weihnachtstage sehr für ihn gelohnt – auch wenn er nicht mit seiner eigenen Familie feiern konnte.

Erst kürzlich verbrachte der Tennisstar allerdings auch ausgiebig Zeit mit seinen Liebsten. Mit seinen Söhnen Noah (29) und Elias (24) besuchte er nämlich seine Heimatstadt Heidelberg. Zu einem Foto der drei schrieb er: "Manchmal ist es wichtig, zu seinen Wurzeln zurückzukehren." Auf anderen Fotos ist er mit seiner Mutter Elvira und seiner Schwester zu sehen.

Getty Images Boris Becker, Tennisstar

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Instagram / borisbeckerofficial Elias, Boris und Noah Becker in Heidelberg

