"Großer Junge": Anna Adamyans Söhnchen hatte Wachstumsschub!

Er wird so schnell groß! Anna Adamyan (27) und ihr Ehemann Sargis (30) hatten sich über viele Jahre nichts sehnlicher gewünscht, als ein eigenes Kind auf die Welt zu bringen. Im August dieses Jahr ging der lange unerfüllte Kinderwunsch des Liebespaars dann aber endlich in Erfüllung – Söhnchen Levi wurde geboren! Wie viel Zeit seit der Geburt schon wieder vergangen ist, ist wohl kaum zu übersehen: Anna zeigt jetzt, dass Levi schon ziemlich groß geworden ist!

In ihrer Instagram-Story hält die Influencerin ihre Follower über ihr Mama-Dasein auf dem Laufenden. Neben zahlreichen Fotos und Videos von den tollen Erlebnissen aus ihrem Urlaub postet die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ein Foto mit ihrem Nachwuchs auf dem Arm – er reicht ihr mittlerweile vom Kopf bis zur Hüfte. "Und können wir mal bitte festhalten, dass der Kleine hier so einen Schub gemacht hat?!", schreibt sie und positioniert einen lächelnden Emoji mit einem weinenden Auge. Ihr kleines Wunder scheint nun ein "großer, großer Junge" zu sein.

Das erste gemeinsame Fest der Liebe verbrachten die drei gemeinsam im sonnigen Dubai. Die 27-Jährige veröffentlichte am ersten Weihnachtsfeiertag einen Schnappschuss im Netz, auf dem Anna, Sargis und ihren Sohnemann vor einem geschmückten Christbaum stehen. "Frohe Weihnachten von Familie Adamyan", kommentierte sie.

