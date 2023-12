Klage wegen Aaron Carters Tod: Arzt streitet die Vorwürfe ab

Er setzt sich zur Wehr! Letztes Jahr war Aaron Carter (✝34) nach dem Konsum von verschreibungspflichtigen Pillen in seiner Badewanne ertrunken. Im Oktober wurde im Namen seines Sohnes Prince Lyric Carter (2) eine Klage gegen Aarons Ärzte sowie die Apothekenkette Walgreens eingereicht. Sie werden beschuldigt, Aaron damals ohne medizinische Begründung verschiedene Opioide verschrieben zu haben, obwohl sie wussten, dass sich der psychische Zustand des Sängers dadurch verschlechtern würde. Nun reagiert der erste Arzt auf die Anschuldigungen!

Wie aus den Gerichtsdokumenten, die RadarOnline vorliegen, zu entnehmen ist, weist der in Los Angeles ansässige Zahnarzt Dr. Jason Mirabile alle Vorwürfe, die in der Klage gegen ihn erhoben werden, von sich. Er sehe sich nicht in der Verantwortung, etwas mit dem Tod von Aaron zu tun zu haben. Der Anwalt von Prince hat sich zu der Stellungnahme des Mediziners bisher noch nicht geäußert.

Anfang Dezember wäre Aaron 36 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Geburtstages widmete Melanie Martin, die Mutter seines Sohnes, ihm einen rührenden Instagram-Post. "Obwohl wir Welten voneinander entfernt sind, sind unsere Herzen für immer verbunden", schrieb sie unter ihrem Beitrag.

Aaron Carter mit seinem Sohn, Dezember 2021

Aaron Carter, 2017

Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie Martin

