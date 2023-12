Model Chrissy Teigen überrascht an Weihnachten ohne Hose!

Sie hatte einen ganz besonderen Weihnachts-Look! Chrissy Teigen (38) nimmt ihre Follower gern im Netz in ihren Alltag mit. Ob einen wilden Tag mit ihren Kindern oder ein romantisches Dinner-Date mit Gatte John Legend (44) – das Model zeigt gern ganz unverblümt Ausschnitte aus seinem Leben. So auch an Weihnachten: Chrissy hat bei einem Festtags-Dinner offenbar ihre Hose zu Hause vergessen!

Via Instagram teilt die 38-Jährige einige Schnappschüsse von ihrem Weihnachtsfest in New York. Neben Bildern der Kids präsentiert Chrissy aber auch ganz ungeniert ihr ziemlich hottes Outfit. Zu einem entspannten Dinner trug die vierfache Mutter nämlich nur einen grauen Schlüpfer mit einem dazu passenden Oberteil. Dass sie peinlich berührt davon ist, macht sie auch in einem Video deutlich: Etwas beschämt versucht die Unternehmerin nämlich unbemerkt auf Toilette zu gehen.

Fans sind bei diesem Zweiteiler jedoch etwas irritiert. "Warum trägt sie ihren Pyjama und ihre Unterwäsche? Sie sieht immer schön aus, aber in New York..." oder "Wo ist der Rest deines Outfits?", kommentieren unter anderem zwei User. Wie findet ihr Chrissys Look? Stimmt in der Umfrage ab!

Chrissy Teigen und John Legend

Chrissy Teigen im Dezember 2023

Chrissy Teigen auf der Baby2Baby-Gala 2023

