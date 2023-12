Sharon Stone teilt seltenen Schnappschuss mit ihren Söhnen

Was für ein seltener Anblick! Sharon Stone (65) hat drei Söhne. Ihr erstes Kind hatte sie im Jahr 2000 gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Phil Bronstein adoptiert. Nach ihrer Trennung im Jahr 2003 nahm sie 2005 und 2006 zwei weitere Jungs bei sich auf. Ihre Kids hält die Schauspielerin eigentlich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Zu Weihnachten entzückt Sharon ihre Fans jedoch mit zwei seltenen Familienfotos!

Auf Instagram teilt die dreifache Mutter nun zwei Schnappschüsse von zwei ihrer drei Jungs. Während sie auf dem ersten Foto gemeinsam mit ihnen bis über beide Ohren in die Linse lächelt, posieren ihre Sprösslinge auf dem zweiten Bild mit ihrer Oma. Obwohl diese versucht, die Fassung zu bewahren, brechen ihre beiden Enkel in großes Gelächter aus. Dazu schreibt Sharon: "Die Jungs und ihre Oma versuchen ernst zu sein." Die vier scheinen einige unbeschwerte und glückliche Feiertage zusammen verbracht zu haben.

Das Familienglück ist auch ihren Followern nicht entgangen: "Was für eine wunderschöne Familie. Frohe Weihnachten", kommentiert ein Fan. "Sie sind so glücklich. Frohe Weihnachten für dich und deine süße Familie", findet ein weiterer Nutzer. Und ein dritter User schreibt: "Was für ein tolles Familienfoto. Danke, dass du das mit uns teilst."

Instagram / sharonstone Sharon Stone, Schauspielerin

Instagram / sharonstone Sharon Stones Mutter und Sharons Söhne posieren

ActionPress Sharon Stone und ihr Sohn Roan bei der AmFAR-Gala in Cannes 2021

