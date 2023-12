Startet bald eine neue Doku mit Bushido als Problemlöser?

Bei diesem Thema hat er Erfahrung. Bushido (45) machte sich in den frühen 2000er-Jahren einen Namen im Musikbusiness – seine Songs machten ihn zum "King of Rap". Es folgten viele Jahre voller Höhen und Tiefen. 2017 wagte der Rapper dann einen Neuanfang – sein skandalöses Image gehört nun größtenteils der Vergangenheit an. Erfahrungen, die er in diesen Jahren sammelte, möchte der siebenfache Familienvater jetzt wohl an andere weitergeben – und zwar in seiner neuen eigenen Doku-Reihe "Back On Track – Neuanfang mit Bushido"!

Dieses TV-Projekt soll der 45-Jährige laut Bild in den vergangenen Monaten in Deutschland produziert haben. "Der Inhalt der Serie ist, verschiedene Menschen mit verschiedenen Problemen zu begleiten und sie ein wenig zu motivieren und stabilisieren", verrät ein Produktionsleiter. Aufgrund seiner Vergangenheit wird Bushido wohl wissen, welche Hürden auf einen zukommen oder wie viel Überwindung und Mut gebraucht wird, um einen solchen Schritt zu wagen.

Ein Neustart war wohl auch im Privatleben des Musikers wieder angesagt. Im "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi"-Podcast verrieten er und seine Frau, dass die Familie vorhat, erneut innerhalb Dubais umzuziehen. Bei einem Restaurantbesuch im Viertel Dubai Hills merkten sie, wie wohl sie sich dort fühlten. Ein passendes Haus war so schnell gefunden, dass der Umzug sogar noch auf die Tage vor Weihnachten angesetzt wurde.

Anzeige

ActionPress Bushido, Rapper

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Bushido im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de