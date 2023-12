Todesursache bekannt: Daran starb Wolfgang Schäuble (†81)

Wolfgang Schäuble hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der langjährige Bundestagspräsident ist am Dienstagabend im Kreise seiner Familie gestorben. Er hatte sich zuvor zurückgezogen, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können, denn seine Frau war schwer gestürzt. Er selbst war seit einem Attentat im Jahr 1990 querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Was am Ende zu Schäubles Tod führte, war aber nicht bekannt – bis jetzt!

Wie Bild berichtet, war bei dem früheren Bundesinnenminister Krebs diagnostiziert worden. Er habe jahrelang tapfer gekämpft, aber am Ende nicht gegen die Krankheit gewinnen können. Öffentlich war nichts von Schäubles gesundheitlichen Problemen bekannt. Nur die engsten Freunde und Familienmitglieder des Politikers sollen davon gewusst haben.

Schäuble hatte nach dem Attentat auf ihn bereits tagelang um sein Leben gekämpft. Ein psychisch kranker Mann hatte drei Kugeln auf ihn abgefeuert. Eine traf ihn am Kiefer, die andere blieb in der Wirbelsäule stecken. Nach seiner Genesung hatte der einstige Fraktionschef der CDU/CSU seine politische Arbeit fortgesetzt.

