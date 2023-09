Aaron Rodgers meldet sich nach seiner Achillessehnenriss-OP

Wie steht es um seine Gesundheit? Aaron Rodgers (39) hat eine lange Zeit der Rehabilitation vor sich. Während seines Debüts für die New York Jets zog sich der Quarterback nämlich eine schwere Verletzung zu: Der 39-Jährige riss sich nach nur vier Minuten die Achillessehne und musste ausgewechselt werden. Für den Rest der Saison wird er seinem Team somit nicht mehr zur Verfügung stehen. Nun standen für den Sportler die ersten Schritte auf dem Weg zur Genesung an.

Aaron wurde am Mittwoch operiert. Auf Instagram teilte er ein Foto von sich im Krankenhausbett, zusammen mit einem kurzen Update. "Die Operation ist gestern gut verlaufen. Danke für all die Liebe, Gebete und Unterstützung. Und danke an den besten Arzt Dr. El Attrache und seine Mitarbeiter, die mich auf den Weg der Besserung gebracht haben", schrieb er zu dem Foto. Auf dem Bild kann man außerdem einen kurzen Blick auf Aarons schwarz-blauen Fuß werfen, aber die Bildunterschrift verdeckt den größten Teil der Verletzung.

Zuvor hatte der NFL-Star bereits angekündigt: Es wird ein Comeback geben! "Die Nacht ist am dunkelsten vor dem Morgen. Und ich werde wieder auferstehen", stellte der Sportler mit einem Post auf Instagram klar. Im gleichen Zug dankte er seinen Fans für die Unterstützung und Genesungswünsche.

Getty Images Aaron Rodgers, Footballspieler

Getty Images Aaron Rodgers, Footballspieler

Getty Images Aaron Rodgers, August 2023

