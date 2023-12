Anne Wünsche disst Ex Henning nach lustigem Video zurück

Der Streit zwischen Anne Wünsche (32) und Henning Merten (33) geht in die nächste Runde! Aktuell lässt das Ex-Paar kein gutes Haar mehr aneinander. Anne wirft dem ehemaligen Sommerhaus-Kandidaten vor, die Kinder zu vernachlässigen, so auch zuletzt an Weihnachten. Henning hingegen behauptet, die OnlyFans-Influencerin würde die Bildung der Kleinen schleifen lassen. Ein kurzes Scherzvideo hat nun wohl das Fass zum Überlaufen gebracht: Anne wettert weiter gegen den Vater ihrer Tochter!

In dem lustigen Clip wollte der Influencer wohl einen neuen Filter ausprobieren: Zu sehen ist ein kleiner Henning, der in weihnachtlicher Szenerie von einer übergroßen blonden Frau verfolgt wird. Dass ihr Ex den Filter bewusst gewählt hat, um sie zu ärgern, steht für Anne fest. "Ich kämpfe darum, dass meine Kinder öfter ihren Vater sehen und er macht es sich scheinbar zur Lebensaufgabe, mich öffentlich nieder zu machen", schreibt die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin verärgert. Den Respekt für ihren ehemaligen Partner habe sie längst verloren.

Sie wirft ihm vor: "Er versucht jetzt alles, um mich auf irgendeine Art und Weise zu treffen." In den letzten Tagen hatte Henning sie bereits im Netz angegriffen. Anne soll ihn vor den Kids angeschrien und willkürlich Treffen abgesagt haben.

Anzeige

ActionPress Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / henning.merten Henning Merten mit Lea, Juna und Miley

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de