Ex-Bayern-Star Rodriguez durfte in Katar nicht nackt duschen

Andere Länder, andere Sitten! Als Fußballspieler kommt man ganz schön rum. James Rodriguez (32) spielte von 2017 bis 2019 für den FC Bayern München. Im Anschluss verschlug es ihn für eine Saison nach Katar, wo er für den Fußballklub Al-Rayyan SC spielte. Seither hat er auch in Griechenland und Brasilien gekickt. Der Mittelfeldspieler erzählt nun von seinen Erfahrungen im Ausland – die Zeit in Katar fand James besonders gewöhnungsbedürftig!

In der Sportsendung "Globo Esporte" spricht er nun über seine karrierebedingten Auslandsaufenthalte. Besonders in Katar habe er Schwierigkeiten gehabt, sich mit den Gepflogenheiten des Landes vertraut zu machen. "Man weiß, dass im Fußball beim Duschen alle nackt sind, aber die Teamkollegen sagten mir: So darfst du das nicht machen. Ich hatte Angst", berichtet er. Auch das Essen ohne Besteck, wie in vielen arabischen Ländern üblich, sei ihm schwergefallen: "Ihr seid doch verrückt, ich werde nicht mit meiner Hand essen."

Doch auch München sagte dem Kolumbianer nicht wirklich zu. In einem Podcast erklärte er zuvor, dass ihm das Klima nicht gefallen hatte. "Es ist kalt dort. Die Deutschen sind auch kalte Leute", erzählte er. Der Fußballklub habe ihn allerdings gut behandelt.

Anzeige

Instagram / jamesrodriguez10 James Rodriguez

Anzeige

Getty Images James Rodriguez und Javi Martinez

Anzeige

Getty Images James Rodriguez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de