Kevin Costners Flirt: Seine Ex soll total eifersüchtig sein

Anscheinend kommt sie mit dieser Liaison nicht klar! Christine Baumgartner (49) und Kevin Costner (68) hatten im Mai dieses Jahres völlig überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Der Schauspieler und seine Ex lieferten sich daraufhin einen bösen Rosenkrieg. Mittlerweile scheint der "Bodyguard"-Star aber wieder glücklich mit einer anderen Frau zu sein. Angeblich bandelt Kevin mit der Sängerin Jewel (49) an – und Christine soll das gar nicht gefallen!

Wie National Enquirer erfahren haben will, soll sich die Designerin viele Gedanken darüber machen. "Obwohl sie öffentlich sagt, dass sie nicht überrascht ist, dass Kevin weitergezogen ist, brennt Christine vor Eifersucht", verrät ein Insider. Die Bilder von Jewel und dem 68-Jährigen sollen ihr zugesetzt haben. Außerdem möchte sie wohl nicht, dass die Kinder da mit reingezogen werden.

Aber wie kamen die Spekulationen um eine neue Liebe eigentlich auf? Anfang Dezember tauchten Bilder von Kevin und Jewel auf, die die beiden ziemlich vertraut zeigten. Der TV-Star legte seine Hände um die Taille der "You Were Meant For Me"-Interpretin, während die zwei lächelten.

Getty Images Jewel im August 2021

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, September 2012

