Runder Geburtstag: Pierce Brosnan wird heute 70 Jahre alt!

Er darf sich freuen! Pierce Brosnan (70) machte sich als Schauspieler in Hollywood einen Namen. Er strahlte bereits an der Seite von Filmikonen wie Meryl Streep (73) und überzeugte als lässig-eleganter James Bond. Auch privat lief es für ihn richtig gut. Schon seit 1994 ist der Film-Darsteller glücklich an der Seite seiner Liebsten Keely Shaye Smith (59) und Vater von insgesamt fünf Kindern. Er kann also auf ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Leben zurückblicken. Heute feiert Pierce seinen 70. Geburtstag!

Geboren in Irland, hatte es den Schauspieler ins sonnige Kalifornien gezogen. Nach mehreren Jobs vor der Kamera erlangte er schließlich durch seine Rolle als James Bond weltweiten Ruhm. In vier Filmen verkörperte Pierce den stilvollen Agenten. Im Film "Mord und Margaritas" von 2005 spielte der nun 70-Jährige einen Auftragsmörder, doch der Film-Darsteller zeigte, dass er auch ganz andere Rollen übernehmen kann. So trat er im Rahmen der "Mamma Mia!"-Filme singend und tanzend vor die Kamera.

Womöglich wird Pierce für "Mamma Mia!" in naher Zukunft noch mal vor der Kamera stehen. Denn wie die Filmproduzentin Judy Craymer berichtete, ist wohl ein dritter Teil des Musical-Streifens geplant. Amanda Seyfried (37) soll ihr erneutes Mitwirken bereits verkündet haben.

