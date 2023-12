Sexy: Heidi Klum sonnt sich oben ohne im St.-Barth-Urlaub

Sie lässt mal wieder die Hüllen fallen! Heidi Klum (50) ist seit Jahren ein erfolgreiches Model. Mittlerweile vermarktet sich die Germany's Next Topmodel-Jurorin auch ziemlich erfolgreich im Netz. Dabei polarisiert das TV-Gesicht nur zu gern und zeigt sich oft in heißen Posen oder knappen Outfits – vor wenigen Tagen sendete sie heiße Weihnachtsgrüße im BH. Nun verzichtet sie ganz auf Stoff: Heidi sonnt sich oben ohne am Strand!

Auf Instagram postet die 50-Jährige ein Video von sich aus dem Urlaub in St. Barth. Nur mit einem knappen Höschen bekleidet, liegt Heidi am Strand und sonnt sich. Ihre Brüste verdeckt sie lediglich mit ihrer Hand. Ehemann Tom Kaulitz (34) dürfte der Anblick gefallen – er sitzt hinter seiner Frau und genießt die kleine Auszeit mit ihr.

Erst vor wenigen Tagen gab es von der vierfachen Mama Nackedeifotos zu sehen. Mit nur einem Schal bedeckt und einer Pilotenbrille im Gesicht, ließ sich die Blondine unter der Dusche filmen. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, sang sie einen Ausschnitt von "Sunglasses At Night" des kanadischen Musikers Corey Hart. "Wie würde dieser 80er-Hit klingen, wenn Tiësto ihn produzieren würde?", fragte sie und spielte dabei auf den neuen GNTM-Song an.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum, Model

