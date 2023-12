Turtelei am Strand: Bandelt Scott Disick mit Ex-Flamme an?

Ist das eine zweite Chance für die beiden? Von 2006 bis 2015 führten Scott Disick (40) und Kourtney Kardashian (44) eine turbulente Beziehung. Aus ihrer Liebe gingen drei gemeinsame Kinder hervor – Mason (14), Penelope (11) und Reign (9). Nach ihrer Trennung ist die Unternehmerin glücklich mit Travis Barker (48) verheiratet. Ihr Ex hingegen hielt es nach ihr nie sonderlich lange mit einer Frau aus. Ändert sich das nun mit einer seiner Verflossenen?

Na, was geht denn da? Auf Fotos, die TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie Scott in St. Barths einen Tag am Strand mit einer Schönheit verbringt – und diese ist für den Reality-TV-Star keine Unbekannte! Scott und Chloe Bartoli dateten sich bereits vor 17 Jahren einmal. Blüht die einstige Romanze zwischen den beiden nun wieder auf? Den sonnigen Tag genossen Scott und die Stylistin augenscheinlich in vollen Zügen.

Mit Chloe als Scotts Freundin wäre seine Tochter Penelope höchstwahrscheinlich voll einverstanden. Denn die Elfjährige hat augenscheinlich überhaupt keine Lust auf eine junge Stiefmutter. "Du bist 40. Du wirst doch nicht mit einer 19-Jährigen ausgehen!", hatte sie in The Kardashians klargestellt.

Getty Images Chloe Bartoli im November 2017

Getty Images Scott Disick, TV-Persönlichkeit

Instagram / krisjenner Scott Disick mit seiner Tochter Penelope

