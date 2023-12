Ursache bekannt: Daran starb Fan (23) bei Taylor-Swift-Show

Jetzt herrscht Gewissheit. Vergangenen Monat zogen bestürzende Nachrichten um die Welt: Bei einem Konzert von Taylor Swift (34) kam ein Fan ums Leben! Die 23 Jahre alte Ana Clara Benevides Machado war noch vor der Show in Ohnmacht gefallen und im Stadion 40 Minuten lang wiederbelebt worden – doch sie starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Es wurde bisher vermutet, dass die Konzertbesucherin aufgrund der hohen Temperaturen zusammengebrochen war. Nun ist Anas offizielle Todesursache bekannt.

Das berichtet nun Page Six. Das Gerichtsmedizinische Institut von Rio habe bestätigt, dass Ana an einem Herz- und Atemstillstand, der durch Überhitzung verursacht wurde, gestorben ist. Sie habe keine Vorerkrankung gehabt. Zudem wurden laut dem Autopsiebericht keine Drogen in ihrem Körper gefunden.

Die Temperaturen in der brasilianischen Metropole waren zum Zeitpunkt des Konzerts laut Folha De S.Paulo auf einem absoluten Höchststand: Es herrschten über 42 Grad Celsius. Vor Taylors Konzert waren die Temperaturen im Stadion auf bis zu 60 Grad Celsius gestiegen. Neben Ana brachen viele weitere Fans zusammen.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Getty Images Taylor Swift während ihrer "Eras Tour"

