Sucht "Are You The One?"-Maja wirklich ihr Perfect Match?

Will sie nur schauspielen? In der aktuellen Staffel von Are You The One? ist auch Maja auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Die Marketing-Managerin sucht einen Mann, der selbstsicher ist und mit den Beinen fest im Leben steht. In der aktuellen Folge scheint es jedoch nicht so, als wäre die Berlinerin ernsthaft auf der Suche nach ihrer besseren Hälfte. Maja schmiedet mit dem Kandidaten Eti einen Plan!

Die 24-Jährige zieht den 22-Jährigen in eine ruhige Ecke und flüstert ihm ihre Idee ins Ohr. Sie schlägt dem Studenten vor, einen romantischen Moment vorzutäuschen. "Wir machen nichts, aber lassen es so aussehen, als würde was zwischen uns passieren", wispert sie ihm zu. Ihr Mitstreiter ist sofort dabei: Maja und Eti warten, bis die Kameras auf sie gerichtet sind, bevor sie so tun, als würden sie knutschen. In der Matching Night wählt der Duisburger Maja dann auch als sein Match.

Sophia Thomalla (34) ist von dieser Entwicklung überhaupt nicht überrascht. Die Moderatorin wendet sich direkt an die Kandidatin: "Gestern hast du ja vermeintlich in der Umkleide rumgemacht!" Sophia fügt dann hinzu: "Macht ihr eigentlich nur eine kleine Show?" Für Eti und seine Mitstreiterin sei es letztlich doch nur ein kleiner Scherz gewesen…

Anzeige

RTL / Frank Beer Moderatorin Sophia Thomalla und die Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

Anzeige

RTL / Frank Beer Eti, Kandidat der fünften "Are You The One?"-Staffel

Anzeige

RTL / Frank Beer Maja, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de