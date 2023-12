Süßes Foto: So groß ist Anne Wünsches Sohn Sávio schon!

Er ist ganz schön gewachsen! Anne Wünsche (32) durfte im Juli 2022 zusammen mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (35) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Neben Söhnchen Sávio hat die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin außerdem die beiden Töchter Miley und Juna. Gemeinsam genießt die Patchworkfamilie zurzeit einen Urlaub in Thailand. Ihre Fans nimmt sie in den sozialen Netzwerken mit und postet dort auch Bilder ihrer Kinder. Dabei fällt sofort auf, wie groß Sávio schon geworden ist!

In ihrer Instagram-Story teilt die stolze Mama nun einen Schnappschuss ihres kleinen Wonneproppens. In eine blaue Badehose gekleidet, fläzt sich der jüngste Spross von Anne auf einem Stuhl. Dabei sticht vor allem die Tatsache ins Auge, dass dieser gar nicht mehr so klein ist. Das ist auch der dreifachen Mama nicht entgangen: "Och, Baby Boy. Wann bist du so schnell groß geworden?", kommentiert sie den Schnappschuss. Dazu fügt die Influencerin einen lächelnden Smiley mit Tränen in den Augen ein.

Erst vor wenigen Monaten erreichte ihr jüngster Nachwuchs zudem einen weiteren Meilenstein, der die Unternehmerin emotional zurückließ: Sávio hatte seinen ersten Kindergartentag. Auf Instagram zeigte sich die Ex von Henning Merten (33) deshalb sehr sentimental: "Frühstück für Sávio. Heute ist sein erster Kindergartentag. Wie schnell das alles mit ihm geht", schrieb sie damals zu einem Foto seines Frühstückstellers.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Sohn Sávio

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn Sávio

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Sohn Sávio

