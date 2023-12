Ex-Butler verrät: Prinz William und Kate sind beste Freunde!

Sie sind ein starkes Team! Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) hatten im Jahr 2011 ihre Traumhochzeit gefeiert. Im Laufe ihrer Ehe erblickten ihre drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) das Licht der Welt. Auf öffentlichen Veranstaltungen treten der Prinz und die Prinzessin immer als Einheit auf – von Unstimmigkeiten fehlt bei ihnen anscheinend jede Spur. Nun gibt ein ehemaliger königlicher Butler einen Einblick in die Beziehung von William und Kate!

Gegenüber Hello! schwärmt Grant Harrold von den dreifachen Eltern: "Die beiden sind sehr gut befreundet und bilden ein gutes Team. Sie haben einen wirklich guten Sinn für Humor. Wenn herumgealbert wird, sind sie daran beteiligt und es war immer lustig, mit ihnen Zeit zu verbringen." Das Paar erinnere ihn stark an Queen Elizabeth II. (✝96) und und ihren Mann Prinz Philip (✝99). "Die Sache mit William und Kate ist, dass sie mich sehr an die verstorbene Queen und Prinz Philip erinnern, denn sie waren ein Team, sie waren eine Einheit und die beiden Paare sind sich sehr ähnlich."

Zudem ist Grant davon überzeugt, dass Williams Liebste das Zeug zur Königin hat: "Ich glaube, Kate wird eine sehr gute Königin sein." Auch der Royal-Experte Richard Eden erklärte kürzlich, dass sie inmitten der Rassismus-Vorwürfe ihr Potenzial als zukünftige Monarchin unter Beweis stelle.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II., Mai 2011

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

