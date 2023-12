Kyle Richards und Mauricio lieben sich trotz Trennung noch

Die Gefühle sind noch immer da. Kyle Richards war seit 1996 mit Mauricio Umansky verheiratet. Vor einigen Monaten schockierte das Paar dann mit seiner Trennung. Was der Trennungsgrund nach all den Jahren war, wollen die beiden nicht verraten. Trotz ihres Ehe-Aus möchten die zwei respektvoll miteinander umgehen. Das beweist ein neues Statement der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit: Kyle liebt Mauricio immer noch.

Us Weekly erzählte die 54-Jährige, dass sie sich ihrem Ex noch immer verbunden fühle. "Wir lieben uns. Wir gehen zur Therapie. Wir wollen beide, dass der andere glücklich ist", betonte Kyle. Das einstige Ehepaar wisse nicht, wie die Zukunft aussehe. Trotz ihrer Trennung leben Kyle und Mauricio im selben Haus, die Feiertage haben sie gemeinsam mit der Familie gefeiert.

Mit weiteren Details hält sich die Tante von Paris Hilton (42) zurück. Doch in ihrer Show konnte sie sich einen Satz nicht verkneifen. In einer Episode von "The Real Housewives of Beverly Hills" erklärte Kyle ihrer Freundin, dass sie von Mauricio enttäuscht gewesen sei: "Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass wir ein härteres Jahr hatten, dass ich mehr von ihm erwartet habe, nach dem, was ich durchgemacht habe, was du sicher verstehen kannst."

Instagram / kylerichards18 Kyle Richards, Realitystar

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, Mai 2018

Getty Images Kyle Richards bei einer Veranstaltung, November 2023

