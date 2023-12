Also doch: Kyle Richards und ihr Ex zu Weihnachten vereint!

Zu Weihnachten hat die Familie Priorität – auch bei Kyle Richards! Die Reality-TV-Darstellerin ist in diesem Jahr das erste Mal seit langer Zeit an den Feiertagen Single. Nach 27 Jahren ist ihre Ehe mit Mauricio Umansky am Ende und die zwei leben getrennt. Doch für ihre Kinder reißen sich die Ex-Partner an Heiligabend offenbar zusammen: Denn Kyle und Mauricio sind gemeinsam im Familienurlaub!

Das zeigen nun zumindest Fotos, die TMZ vorliegen. Darauf sieht man die Brünette in voller Skimontur im Wintersportort Aspen – und nur wenige Meter entfernt macht sich auch ihr Noch-Ehemann für die Piste bereit. Den Bildern zufolge sind auch die gemeinsamen Kinder der beiden vor Ort und sie verbringen dort wohl alle zusammen Weihnachten.

Mauricio ist schon etwas länger in Aspen – und das nicht alleine. Vor einigen Tagen wurde der Immobilienmakler bereits in der beliebten Promidestination gesichtet, und zwar turtelnd! Der 53-Jährige genoss einige entspannte Stunden mit der Influencerin Alexandria Wolfe.

Kyle Richards, Schauspielerin, mit Ehemann Mauricio Umansky

Kyle Richards in Aspen

Mauricio Umansky und Alexandria Wolfe im Dezember 2023 in Aspen

