So süß kümmert sich Serena Williams' ältere Tochter um Adira

Sie steht ihrer Mama tatkräftig zur Seite! Serena Williams (42) und ihr Ehemann Alexis Ohanian (40) könnten aktuell kaum glücklicher sein: Nach ihrer kleinen Olympia durften die einstige Tennisspielerin und der Unternehmer eine weitere Tochter, Adira, auf der Welt begrüßen. Auf Social Media gibt die zweifache Mama seither immer wieder private Einblicke in ihren Familienalltag. So wie jetzt auch: Olympia geht in ihrer Rolle als große Schwester total auf!

Auf Instagram versorgt die 42-Jährige ihre Fans mal wieder mit niedlichem Babycontent. In dem Video ist zu sehen, wie Olympia ein paar Gymnastikübungen mit ihrer kleinen Schwester macht: Ganz vorsichtig zieht sie Adira an den Ärmchen hoch und legt sie dann wieder behutsam auf die Decke. "Wir alle trainieren in dieser Familie", schwärmt Serena und fügt dem Post ein Bizeps-Emoji hinzu.

Erst vor wenigen Tagen machte die 42-Jährige gegenüber Entertainment Tonight deutlich, dass sich Olympia blendend mit ihrem Geschwisterchen versteht. "Sie kommt gut klar. Sie liebt es", gab Serena stolz preis und erklärte weiter: "Adira ist ein winzig kleines Baby. Olympia nennt sie einfach kleine Schwester."

Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Adira und Olympia

Serena Williams mit ihren Töchtern Olympia und Adira

Serena Williams mit ihrer Tochter Adira, November 2023

