Zukunft als Königin: Ist Herzogin Meghan neidisch auf Kate?

Lebt Prinzessin Kate (41) das Leben, das sich Herzogin Meghan (42) wünscht? Die Schwägerinnen führten bis vor ein paar Jahren noch ein recht ähnliches Leben. Als Ehefrauen der Prinzen von Großbritannien standen für beide offizielle Auftritte und Winken vom Balkon an. Doch eine Sache unterschied die zwei immer: Kate wird an der Seite ihres Mannes einmal Königin sein. Und darauf ist Meghan angeblich neidisch!

Das behauptet jetzt zumindest der Autor Tom Bower gegenüber Closer: "Kate ist strahlend, Kate ist erfolgreich, Kate ist beliebt – alles, was Meghan wollte. Meghan will die Königin sein und nicht zusammen mit Harry die Fünfte in der Thronfolge." Stattdessen werde das Image der zweifachen Mutter aber immer schlechter: "Sie verliert jedes Mal, wenn sie ins Rampenlicht tritt, ein bisschen mehr. Sie kann einfach nicht gewinnen."

In der Vergangenheit gab es schon mehrfach Gerüchte, Meghan habe nicht gerne in Kates Schatten gestanden. "Ich glaube, Meghan dachte, sie würde der Star der Show sein", erklärte sogar eine ehemalige gute Freundin der Suits-Darstellerin im Sommer.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinzessin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Turnier 2018

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2018

