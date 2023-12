Diese "Hunger Games"-Szene hat Jennifer Lawrence gehasst!

Damit hatte sie einige Probleme! Jennifer Lawrence (33) gelang durch die erfolgreiche Hunger Games-Filmreihe vor fast zwölf Jahren ihr internationaler Durchbruch. An der Seite von Josh Hutcherson (31), Liam Hemsworth (33) und Co. verkörperte die Schauspielerin die Hauptrolle der Katniss Everdeen. Im dritten Teil des Franchises musste die US-Amerikanerin in einer Szene auch ihr Gesangstalent mit dem Rebellensong "The Hanging Tree" beweisen. Aber davon war Jennifer ganz und gar nicht begeistert!

Wie der Regisseur des Films, Francis Lawrence (53) gegenüber The Radio Times verrät, sei die 33-Jährige ganz entsetzt darüber gewesen, dass sie singen sollte. "Sie hat am Morgen vor [der Szene] ein bisschen geweint. Sie würde wahrscheinlich sagen, dass es ihr schlimmster Tag [am Set] war." Doch Jennifer habe den Drehtag durchgezogen und den Song mehrere Male geträllert: "Sie hat mich dafür gehasst, dass ich sie dazu gezwungen habe, es den ganzen Tag zu tun, aber sie hat es getan und es war großartig."

Zwar hat Jennifer es gehasst, den Song zu performen – doch er wurde zum internationalen Hit! In mehreren Ländern landete sie 2014 damit super Chart-Platzierungen. In Deutschland, Österreich und Ungern kletterte die Oscar-Gewinnerin sogar auf Platz eins der Musikcharts und bekam in Großbritannien zwei Platinplatten.

Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson im November 2016

Jennifer Lawrence bei der Premiere von "No Hard Feelings" in Berlin

