"Prominent getrennt"-Reaction: So kommen Gigi und Cecilia an

Wie finden die Fans eigentlich Gigi (23) und Cecilias Prominent getrennt-Reaction-Videos? Auch in diesem Jahr treten getrennte Promi-Paare in dem Reality-TV-Format gegeneinander an, um die Siegerprämie von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen zu können. In der diesjährigen Staffel dürfen sich die Fans des Formats auf ein besonderes Extra freuen: Auf YouTube teilen Gigi und Cecilia ungeschönt ihre Meinung – was halten die "Prominent getrennt"-Fans davon?

Die beiden Realitystars nahmen selbst im vergangenen Jahr mit ihren Ex-Partnern Michelle Daniaux und Markus Kok an der Show teil – und scheinen somit die perfekten "Prominent getrennt"-Experten zu sein. Aber sehen das die Zuschauer genauso? Der Großteil scheint sich einig zu sein: "Beste Reaction-Kombi, ich lache mich schlapp bei den beiden", "Ich heule vor lachen! Ich liebe euch!" oder "Ihr seid die Besten – Dream-Team!", kommentierten einige unter dem ersten Reaction-Video auf YouTube.

Einen Kritikpunkt haben die Fans dennoch: Wenn es nach ihnen gehen würde, wären die Reaction-Videos länger! "Super Idee, die beiden reacten zu lassen! Könnte gerne länger sein", "Warum so kurz? Das muss bitte länger sein! Gigi [ist der] Beste! [...] Aber bitte länger" oder "Schade, dass ihr nur so kurz reagiert", kritisieren einige unter dem Clip.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Jakub, Jenefer, Stefanie, Michelle, Kate und Matthias

Luigi Birofio, Realitystar

Cecilia Asoro, 2023

