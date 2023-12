Meilenstein: Anthony Hopkins ist seit fast 50 Jahren trocken

Anthony Hopkins (86) hat nicht nur den Jahreswechsel zu feiern! Der Schauspieler hat in der Vergangenheit viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Er ist ein gefeierter Kinostar, doch viele Filme hätte er fast nicht drehen könnte. Der Oscar-Preisträger hatte lange mit einer Alkoholabhängigkeit zu kämpfen, die ihn fast umgebracht hätte. Doch 1975 fasste er selbst den Entschluss, keinen Tropfen mehr zu trinken. Nun jährt sich dieser Tag zum 48. Mal – und Anthony feiert das.

Auf Instagram veröffentlichte der 85-Jährige ein Video, in dem er seinen Fans einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht und scherzt: "Wenn ihr einen Kater habt, denkt an mich. Ich habe das nicht mehr, weil ich heute vor 48 Jahren aufgehört habe, [zu trinken]." Diese Entscheidung habe sein Leben verändert. Deshalb versuchte auch er, Menschen, die mit Suchtproblemen zu kämpfen haben, zu ermutigen, dagegen anzugehen: "Wenn du Hilfe brauchst, ist es an der Zeit. Das Leben ist in vollem Gange. Leg los!"

Anthony selbst hat mittlerweile seinen inneren Frieden gefunden. In Bezug auf sein fortschreitendes Alter hatte er vor zwei Jahren im Interview mit Augsburger Allgemeine erklärt: "Ich bin mir meiner Sterblichkeit bewusst. Eines Tages ist alles vorbei. Ich hoffe aber, dass ich noch viele Jahre vor mir habe."

Getty Images Anthony Hopkins, Oscar-Gewinner

Getty Images Anthony Hopkins, Schauspieler

ActionPress Anthony Hopkins in "Freud's Last Session"

