Nach Geburt: Laura Hink muss mit Baby noch in Klinik bleiben

Laura Hink kann ihr Familienglück erst bald in ihren eigenen vier Wänden genießen. Im März hatte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin verkündet, dass sie wieder vergeben ist – und zwar an ihren Kollegen Daniel Kunz! Wenige Monate später dann die nächste schöne Nachricht: Das Paar erwartet bereits Nachwuchs. Ihr kleiner Sohn erblickte am ersten Weihnachtsfeiertag das Licht der Welt. Doch wie Laura gegenüber Promiflash verrät, ist sie immer noch mit ihrem Baby im Krankenhaus.

"Ich hatte zum Glück eine sehr schnelle Geburt. Um ca. 7:00 Uhr ist meine Fruchtblase geplatzt und um 13:02 Uhr hat der kleine Mann das Licht der Welt erblickt", gibt die frisch gebackene Mama im exklusiven Promiflash-Interview preis. Doch bisher konnte Laura die Klinik noch nicht verlassen: "Der Kleine hatte einen etwas holprigen Start, welcher uns etwas Sorgen bereitet hat. Ihm geht es aber gut und wir kuscheln ganz viel." Umso mehr freuen sie und Daniel sich darauf, ihn bald mit nach Hause zu bringen: "Dass er endlich seine Umgebung und unseren kleinen Juli [Hund] kennenlernt."

Den Namen ihres Sprösslings haben die stolzen Eltern bislang noch nicht enthüllt. Einen kleinen Hinweis gaben Laura und Daniel aber schon: Sie nennen den Kleinen Baby M – somit fängt der Name wohl mit M an. Ob sie bald verraten werden, wie ihr Söhnchen heißt?

Instagram / lauraunddaniel Laura Hink und Daniel Kunz an Weihnachten 2023

Instagram / lauraunddaniel Neugeborenes von Laura Hink und Daniel Kunz

Instagram / lauraunddaniel Laura Hink und Daniel Kunz

