BTN-Stars Laura Hink und Daniel Kunz sind Eltern geworden!

Sie hat süße Neuigkeiten zu verkünden! Laura Hink war durch die Serie Berlin - Tag & Nacht bekannt geworden. Im Juni hatte sie ihre Fans mit süßen Neuigkeiten überrascht: Damals hatte sie publik gemacht, dass sie und ihr Partner Daniel Kunz ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nun ist es endlich so weit: Laura und Daniels Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Das verkündet die Schauspielerin jetzt mit zwei Schnappschüssen auf Instagram. Während auf dem ersten Foto die winzigen Hände und der in eine kuschelige Decke gehüllte Oberkörper des Wonneproppens zu sehen sind, ist auf dem zweiten Bild das kleine Öhrchen ihres Sprösslings zu erkennen, neben dem eine Karte mit der Aufschrift "Mein erstes Weihnachten" liegt. Dazu schreibt sie: "Ich habe gestern, am 25.12.2023 um 13:02 das Licht der Welt erblickt und meine Eltern damit zu den glücklichsten Menschen dieser Welt gemacht." Die Kuschelzeit genieße die frischgebackene Familie zurzeit in vollen Zügen.

Über das Familienglück freuen sich nicht nur Laura und Daniel: In den Kommentaren tummeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche. So schreibt ihre Serien-Kollegin Pia Tillmann (37): "Was für ein traumhaftes Weihnachtswunder! Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben. Kuschelt so viel wie möglich und lernt euch in aller Ruhe kennen."

Anzeige

Instagram / lauraunddaniel Baby Baby von Laura Hink und Daniel Kunz

Anzeige

Instagram / lauraunddaniel Neugeborenes von Laura Hink und Daniel Kunz

Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de