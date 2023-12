Nicht so harmonisch? J.Lo und Ben Affleck streiten im Urlaub

Hier hing der Haussegen kurz schief! Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) waren die Liebessensation überhaupt – nach 17 Jahren fanden die beiden wieder zueinander und sind mittlerweile sogar verheiratet. Zuletzt ragten sich allerdings ein paar Krisengerüchte um die zwei – und die neusten Aufnahmen könnten diese auch noch mehr befeuern: J.Lo und Ben haben sich im Urlaub ganz schön in die Haare bekommen!

Paparazziaufnahmen, die Mirror vorliegen, zeigen das Ehepaar bei einem kleinen Shoppingtrip durch Saint-Barth. In einem Juweliergeschäft kommt es dann aber offenbar zum Eklat. Den Bildern ist zu entnehmen, dass sich die 54-Jährige und ihr Liebster bei einer Sache nicht ganz grün waren. Hektisch fuchtelt Ben mit einer Hand, während J.Lo ihn nur ratlos ansieht. Um was genau die Diskussion ging, ist nicht bekannt. Doch lange hielt der Streit auch nicht an – wenig später lagen sich die beiden wieder in den Armen.

Und das scheint wohl auch ihr Liebesgeheimnis zu sein. "Wir sind jetzt älter. Wir sind weiser. Wir wissen auch, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist im Leben und es geht nicht so sehr darum, was andere Leute denken", hatte die Sängerin erst kürzlich in einem Interview gegenüber Variety verraten.

Anzeige

X17 / ActionePress Jennifer Lopez in St. Barth, Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de